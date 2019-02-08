Число заболевших корью россиян увеличилось в 3,5 раза

Россияне стали в 3,5 раза чаще болеть корью, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что за два месяца, декабрь 2018 года и январь 2019 года, корью заболели более 2,5 тысяч человек, хотя год назад было 725 заболевших. В этом году почти половина заболевших корью — дети до 14 лет.

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Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется температурой до 40,5 °C, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, сыпью и общей интоксикацией.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о карантине, который был введен в двух московских школах из-за случаев заболевания корью.