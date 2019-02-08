Заболевших эхинококкозом ульяновских суворовцев отправили на лечение в Москву

Суворовцев, у которых нашли «червей в легких», отправили на лечение в столицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Законодательного собрания Ульяновской области Айрата Гибатдинова.

Речь идет о заболевании под названием эхинококкоз, которое вызывают ленточные черви рода Echinococcus.

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Уточняется, что 26 воспитанников ульяновского Суворовского училища вместе с родителями уже улетели на лечение в Москву.

«Предварительно сказали, что они будут направлены в госпиталь Вишневского», — добавил Гибатдинов.

Ранее сообщалось, что названа причина появления червей в легких ульяновских суворовцев.