После падения с 6 этажа выжили пьяная женщина и годовалый ребенок

Пьяная жительница Саратовской области выпала с годовалым сыном из окна квартиры на шестом этаже в городе Балаково, передает РИА «Новости».

И женщина, и ребенок выжили.

«Мальчик и его мать госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — сообщили в прокуратуре области.

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Проводится проверка по установлению причины инцидента, проверяются условия жизни и воспитания ребенка.

Ранее в Чебоксарах девушка упала с 15 этажа и выжила.