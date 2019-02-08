После падения с 6 этажа выжили пьяная женщина и годовалый ребенок
Пьяная жительница Саратовской области выпала с годовалым сыном из окна квартиры на шестом этаже в городе Балаково, передает РИА «Новости».
И женщина, и ребенок выжили.
«Мальчик и его мать госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — сообщили в прокуратуре области.
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Проводится проверка по установлению причины инцидента, проверяются условия жизни и воспитания ребенка.
Ранее в Чебоксарах девушка упала с 15 этажа и выжила.