Дело о жестоком обращении с касатками возбудили в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморском крае, сообщает РИА «Новости».

Как сообщается, в ходе расследования уголовного дела о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих следователи установили факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток.

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Дело возбуждено по ст. 245 УК (жестокое обращение с животными).

Следователи оперативно примут меры по возвращению всех животных в естественную среду обитания.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными.