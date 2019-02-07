Россия ответила на сообщение о третьем «отравителе» Скрипалей

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Посольство России в Великобритании назвало вбросом информацию о третьем подозреваемом по делу Солсбери, передает РИА «Новости».

«Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на «информированные источники». Это позволяет регулярно напоминать публике о «применении Россией химического оружия» без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем c Brexit», — пояснил представитель дипмиссии.

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По его словам, посольство ждет от британских властей официальной информации о ходе и результатах расследования.

Ранее The Telegraph сообщил, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «российским агентам» Александру Петрову и Руслану Боширову помогал некто Сергей Федотов, который на некоторое время остался в Британии после покушения.

В октябре прошлого года «Газета.Ru» подробно рассказывала о третьем подозреваемом в деле Скрипалей.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.