Мужчина из Колорадо задушил напавшего на него горного льва

В Колорадо мужчина был вынужден задушить горного льва, когда тот на него напал, сообщает CNN.

Мужчина вышел на пробежку в парке Хорстус недалеко от города Форт-Коллинс и услышал шум позади себя. Обернувшись, он увидел 36-килограммовую пуму. Пума вцепилась в бегуна, но тому удалось вырваться и задушить животное.

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«Бегун сделал все, что мог, чтобы спасти свою жизнь. В случае нападения льва вам нужно сделать все, что в ваших силах, чтобы дать отпор, как это сделал этот мужчина», — сказал Марк Лесли, сотрудник Colorado Parks и северо-восточного региона дикой природы.

Вскрытие подтвердило, что животное задохнулось. Бегун же получил рваные раны лица, рук, ног и спины и был доставлен в больницу, но сейчас пострадавший идет на поправку.

По словам официальных лиц, в США от горных львов погибли около 20 человек.

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