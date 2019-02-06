СК опроверг информацию о девятом погибшем при пожаре в центре Москвы
Следственный комитет (СК) России опроверг информацию о девятом погибшем при пожаре в доме на Никитском бульваре в центре Москвы, которая появилась в ряде СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
«Информация о том, что число погибших при пожаре на Никитском бульваре в Москве возросло до девяти не соответствует действительности», — отметила Иванова.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС. Жертвами происшествия стали восемь человек, среди них двое детей.
Ранее сообщалось, что появилось видео осмотра горевшего в центре Москвы дома.