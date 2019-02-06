Жительница Ижевска три раза меняла фамилию, чтобы не платить долг
Судебные приставы отыскали жительницу Ижевска, которая трижды меняла фамилию и два раза место проживания, чтобы не платить долг более 28 млн. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФССП.
Отмечается, что, скрываясь от судебных приставов, в Ижевске женщина по фамилии Паздерина вышла замуж сменила ее на Паздерину-Славкину, а затем стала Славкиной и переехала в Санкт-Петербург. В конечном итоге женщина взяла фамилию Богданова.
По данным ведомства, с новой фамилией возникал и новый долг. Женщина задолжала в общей сумме более 28 млн. руб.
Богданову задержали в аэропорту Шереметьево. В настоящий момент суд вынес постановление об ограничении в праве выезда за пределы России, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что задержаны пытавшиеся вывезти 1200-летнюю Библию из Турции.