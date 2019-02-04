Найдено тело еще одного ребенка на месте пожара в центре Москвы

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Спасатели обнаружили тело второго ребенка в ходе разбора завалов жилого дома на Никитском бульваре в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что число погибших при пожаре достигло восьми. Ранее было известно о семерых погибших, в том числе об одном несовершеннолетнем.

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При этом отмечается, что пол ребенка в настоящее время невозможно определить, так как тело сильно обгорело. По предварительным данным, возраст детей — 5-6 лет.

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.