Найдено тело еще одного ребенка на месте пожара в центре Москвы
Спасатели обнаружили тело второго ребенка в ходе разбора завалов жилого дома на Никитском бульваре в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что число погибших при пожаре достигло восьми. Ранее было известно о семерых погибших, в том числе об одном несовершеннолетнем.
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При этом отмечается, что пол ребенка в настоящее время невозможно определить, так как тело сильно обгорело. По предварительным данным, возраст детей — 5-6 лет.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.