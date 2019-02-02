В Париже около 14 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов»
Почти 14 тысяч человек участвуют в акции «желтых жилетов» в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на независимую организацию наблюдателей Occurence.
В Париже проходит «белый марш» - акция в поддержку пострадавших участников протестов. Демонстрации также состоялись и в других городах Франции.
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Полиция частично перекрыла Елисейские поля и разместила у Триумфальной арки броневики перед началом очередной акции протеста.
Уточняется, что сюда были направлены семь микроавтобусов французской жандармерии, а также три бронетранспортера. Один из них оснащен бульдозерным ковшом для ликвидации баррикад.