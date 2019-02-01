Опасные преступники перессорились в саратовской колонии
Конфликт между двумя группами заключенных произошел в исправительной колонии для особо опасных преступников-рецидивистов в Саратовской области, сообщает пресс-служба областного УФСИН.
По данным ведомства, часть осужденных рецидивистов в результате личной ссоры разгромила мебель и имущество, а также отказывалась слушать указания сотрудников колонии.
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Отмечается, что в настоящее время колония функционирует в штатном режиме, выясняются детали произошедшего.
Причина конфликта заключенных не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области заключенные напали на сотрудников колонии.