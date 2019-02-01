Готовившим теракт в Москве боевикам ИГ вынесли приговор

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Участников террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), планировавших серию терактов в столице приговорили к срокам от 14 до 19 лет колонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и области.

По данным следствия, боевик ИГ Бабаев создал международную террористическую организацию (МТО) «ИГИЛ» и привлек в нее еще четырех человек для совершения серии терактов в Москве, а также для нападения на предпринимателей и полицейских и хищения денег и оружия.

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Отмечается, что суд признал Бабаева и его соучастников виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 19 лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве осуждены 11 террористов «Исламского государства».

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.