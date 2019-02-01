СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела «Нового величия»

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Следственный комитет России предъявил 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции по делу «Нового величия», сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.

По словам адвоката, Павликовой предъявили обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК России («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»), защита подала официальное прошение о повторе проведения медицинской экспертизы.

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«Мы абсолютно не изменили точку зрения, в нашей позиции ничего не изменилось — Анна вину не признает», — добавила Карлова.

Адвокат уточнила, что к делу были приобщены лишь результаты нестационарной экспертизы, «не выявившие психологические особенности» девушки, хотя ранее другие специалисты установили, что Павликова не осознавала и не понимала многие вещи «в силу своих возрастных особенностей и психического развития».

Фигуранты дела утверждают, что идею создания организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО фигурантов дела «Нового величия».