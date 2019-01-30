У подозреваемого Норвегией в терроризме россиянина заподозрили шизофрению
Адвокат Ула Лунде сообщил, что власти Норвегии принудительно госпитализировали в психиатрическую клинику россиянина, который подозревается в террористическом нападении в Осло, передает телеканал TV2.
По его словам, гражданин России был госпитализирован в понедельник, 28 января. Медики полагают, что 20-летний уроженец Башкирии может быть болен шизофренией.
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«Я всегда говорил, что он болен, и это только подтверждает мое мнение», — сказал Лунде.
20-летний гражданин России напал с ножом на посетительницу магазина в центре Осло. Состояние пострадавшей врачи оценивали как критическое.
Ранее суд в Норвегии арестовал россиянина на четыре месяца.