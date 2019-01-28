В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка

Суд арестовал подростка, которого подозревают в поджоге своего сверстника в подъезде столичного дома, сообщается на сайте управления СК по Москве.

В ведомстве отметили, что подростка подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Расследование уголовного дела продолжается, указывается на сайте СК.

Ранее стало известно, что 15-летний школьник, подожженный в подъезде дома в Москве, скончался. Отмечалось, что он получил ожоги 98% тела.