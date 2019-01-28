В ОАЭ на мероприятии за «равенство полов» наградили только мужчин

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) были осмеяны после того, как всеми победителями на мероприятии, посвященном гендерному равноправию, оказались мужчины, сообщает «Би-би-си».

Во время торжественной церемонии шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум вручил грамоты и медали победителям конкурса за гендерное равенство в категориях «лучшее правительственное подразделение, поддерживающее гендерный баланс», «лучшее федеральное управление, поддерживающее гендерный баланс» и «лучшая инициатива в области продвижения гендерного баланса». Все они были представлены победителями мужского пола.

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Причем шейх настаивал на том, что женщины «играют центральную роль в формировании будущего страны». Но многие пользователи твиттера подвергли сомнению слова шейха, учитывая отсутствие женщин на церемонии.

Отмечается, что страна заняла 121-е место из 149 стран в общемировом отчете о глобальном гендерном разрыве Всемирного экономического форума в 2018 году и 134-е место с точки зрения экономического участия и возможностей.

Ранее сообщалось, что преодоление общемирового гендерного разрыва займет более 200 лет.