Дания решила построить стену против диких кабанов

Дания начала строительство забора протяженностью 70 км вдоль границы с Германией, чтобы контролировать миграцию дикого кабана, сообщает «Би-би-си».

Есть опасения, что африканская чума свиней, обнаруженная у двух мертвых кабанов в Бельгии, может угрожать огромной свиноводческой промышленности Дании. Если эта болезнь распространится, экспорт свинины из Дании будет поставлен под угрозу.

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Отмечается, что африканская чума свиней безвредна для человека, но является смертельной для диких и домашних свиней, а Дания выращивает около 28 млн свиней в год, и ее свиноводческая промышленность оценивается в $4,6 млрд.

Министр окружающей среды и продовольствия Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что правительство намерено «сделать все возможное, чтобы африканская чума не попала в Данию. И теперь мы наконец-то можем приступить к возведению нашего забора от диких кабанов».

Но некоторые оппоненты задаются вопросом, насколько эффективным будет забор за $12 млн.

Ранее сообщалось, что Франция построит забор на границе с Бельгией для защиты от африканской чумы свиней.