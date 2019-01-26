Умер пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом

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Врач Лысогорской районной больницы сообщил, что один из пострадавших при взрыве в кафе «Рандеву» скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, умерший мужчина был в наиболее тяжелом состоянии. Пострадавший при взрыве получил ожоги 90% тела, добавил врач.

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«Мужчина, у которого было 90% ожогов тела, самый тяжелый пострадавший, только что скончался в Лысогорской районной больнице», — рассказал медик.

Он также отметил, что скончавшийся мужчина был на искусственной вентиляции легких.

Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый баллон.

Ранее сообщалось, что при пожаре в кафе под Саратовом ожоги получили почти 30 человек.