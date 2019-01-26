Алтайская чиновница назвала зарплату более 9 тысяч «завышенным требованием»

Начальник по управлению молодежной политикой и реализацией программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью местному интернет-порталу amic.ru назвала «завышенными требованиями» желание начинающих учителей получать больше 9 тыс. руб.

Чиновница говорила в интервью о том, как остановить отток молодежи из Алтайского края. Она предложила использовать для этого все ресурсы, на что журналист ей ответил, что молодых педагогов, которые получают 9 тыс. руб., подобные «схемы и программы» раздражают.

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«Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу «Мерседес». Адекватность должна быть во всем», — заявила чиновница.

Позднее она пояснила РИА «Новости», что ее высказывание основано исключительно на собственном опыте и желании помочь молодым специалистам.

Ранее стал известен доход чиновницы, заявившей о ненужности денег 30-летним женщинам.