Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у Соломоновых островов

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Крупное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Соломоновых островов в Тихом океане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Отмечается, что оно было зафиксировано в 03.51 по местному времени (06.51 мск).

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах к юго-западу от района Чированга. Очаг находился на глубине 357 километров.

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На данный момент информации о погибших и жертвах нет. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,7.