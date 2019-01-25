Во Львове более 2 тысяч человек эвакуировали из ТЦ

Во Львове около 2,3 тыс. человек эвакуировали из торгового центра после сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, полиция эвакуировала людей из ТЦ после анонимного звонка о минировании.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов обследовали все помещения центра и прилегающую территорию.

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При этом подозрительных предметов обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что станцию метро Киева закрыли из-за сообщения о бомбе.