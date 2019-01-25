Австралийку укусила спрятавшаяся в унитазе змея

В Австралии 59-летнюю Хелен Ричардс укусила змея, когда женщина решила воспользоваться уборной, сообщает «Би-би-си».

Австралийка сообщила, что она почувствовала укус и «спрыгнула со своего места». Обернувшись, она увидела в унитазе «животное, похожее на черепаху с длинной шеей».

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Ричардс обработала следы укусов антисептиком.

Вскоре на место происшествия приехал профессиональный ловец змей, который сообщил, что женщину укусил полутораметровый ромбический питон. Эти рептилии не ядовиты, но рекомендуются в случае их укуса сделать прививки от столбняка.

Ловец змей сообщил, что в наиболее жаркие периоды змеи часто заползают в ванные комнаты в поисках воды.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Берлина задержали мужчину со змеей в штанах.