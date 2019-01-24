Во время пожара в жилом доме в Балашихе обрушилась крыша

Во время пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе обрушилась кровля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

«В Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области поступила информация о возгорании в одной из квартир в многоэтажном жилом доме и обрушении части кровли», — сказала она.

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Отмечается, что на место происшествия выехали следователи.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в доме в Балашихе.