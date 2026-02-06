В Краснодаре охранник пиццерии гонялся с ножом за подростками

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту конфликта охранника кафе с несовершеннолетними, очевидцы сообщили, что мужчина угрожал детям ножом. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в пиццерии на улице Карякина. По данным местных СМИ, между сотрудником частной охраны и несовершеннолетними возникла ссора. Мужчина выхватил нож и бросился за детьми.

В управлении МВД по Краснодару подтвердили, что проверка инициирована на основании информации из сети, однако официальных заявлений в полицию от участников или свидетелей пока не поступало. Устанавливаются все обстоятельства и личности участников произошедшего.

До этого пьяная россиянка с ножом напала на кассира в магазине из-за бутылки спиртного. Пьяная женщина оттолкнула кассира, пытаясь добраться до алкоголя на полке за его спиной, но сотрудник торговой точки оказал сопротивление.

Ранее ученик начальной школы угрожал ножом директору.