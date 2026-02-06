В Милане прошла акция протеста против присутствия агентов иммиграционной полиции США на ОИ

В Милане прошла акция протеста против присутствия на Олимпиаде агентов ICE

В день открытия зимних Олимпийских играх в Милане прошла акция протеста против присутствия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Об этом сообщает газета Guardian.

По информации издания, сотни протестующих собрались на площади Леонардо да Винчи рядом с Миланским техническим университетом. Манифестанты несли с собой транспаранты с критикой представителей власти США и против нахождения в стране агентов ICE.

До этого сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибывший накануне на Олимпийские игры в Италию, передвигался по Милану с кортежем, который состоял из 45 автомобилей и микроавтобусов. Вместе с ним приехал американский госсекретарь Марко Рубио, а также агенты Иммиграционной и таможенной службы и разведки.

В конце января стало известно, что США направят агентов ICE для обеспечения безопасности Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля.

В США заявили о намерении использовать Олимпиаду для усиления позиций.