Годовой рост ВВП России в декабре ускорился до 1,9%

Согласно анализу Минэкономразвития, в декабре 2025 года российская экономика продемонстрировала ускорение – годовой прирост ВВП достиг 1,9%, что значительно выше ноябрьского показателя в 0,1%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Минэкономразвития.

Если исключить влияние сезонных колебаний, рост составил 1,8%. В целом, четвертый квартал 2025 года характеризовался увеличением ВВП на 1%, что превышает рост в 0,6% за предыдущий квартал.

Окончательные данные Росстата по квартальной динамике будут обнародованы в апреле 2026 года.

В январе Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз роста ВВП России на 2026 год в сторону уменьшения, теперь он составляет 0,8%. Эта корректировка привела к снижению предыдущей оценки на 0,2 процентных пункта. Вместе с тем, аналитики МВФ пересмотрели в сторону понижения и прогноз на 2027 год. По их мнению, российскую экономику ждет рост в 1%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в октябрьском отчете.

Ранее прогнозы Минэкономразвития и экспертов предполагали рост ВВП России в 2026 году от 0,8% до 1,3%.