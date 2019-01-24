Полиция присоединилась к протестам в Венесуэле
В городе Валенсия группа полицейских венесуэльского штата Карабобо присоединилась к акции протеста, участники которых требуют отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что газета El Nacional сопроводила новость об участии полиции в акциях протеста видеороликом, снятым одним из очевидцев событий.
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Ранее сообщалось, что национальная гвардия Венесуэлы ввела бронетехнику в столичный муниципалитет Чакао.
Также ранее глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не будет поддерживать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо.
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