Полиция присоединилась к протестам в Венесуэле

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В городе Валенсия группа полицейских венесуэльского штата Карабобо присоединилась к акции протеста, участники которых требуют отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что газета El Nacional сопроводила новость об участии полиции в акциях протеста видеороликом, снятым одним из очевидцев событий.

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Ранее сообщалось, что национальная гвардия Венесуэлы ввела бронетехнику в столичный муниципалитет Чакао.

Также ранее глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не будет поддерживать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо.

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