Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь

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Адвокат Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) Дмитрий Зацаринский рассказал о планах своей подзащитной, передает РИА «Новости».

По его словам, Рыбка хочет отдохнуть и не собирается покидать Россию.

«Билеты (чтобы уехать домой в Белоруссию.— «Газета.Ru») она не покупала, долгих планов также пока нет, сейчас она отдыхает... В ближайшие дни она никуда не поедет, нам нужно решить вопросы со следствием», — заявил Зацаринский.

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Он добавил, что вчера Рыбка наконец-то купила теплые вещи. В ближайшее время она хочет сходить в кино.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться освобождением Насти Рыбки.