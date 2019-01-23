Reuters: загоревшийся танкер не смог зайти в порт из-за санкций США

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Возгорание на танкерах в Черном море могло пройти из-за того, что один из них не смог зайти в российский порт Темрюк из-за опасений, связанных с санкциями США. Об этом сообщает Reuters.

По данным двух источников агентства, в 2018 году на оба судна были наложены санкции из-за поставок топлива в Сирию. В Минфине США заявили, любые сделки с ним будут иметь негативные последствия.

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Как отмечается, топливо пришлось перегружать с танкера на танкер прямо в открытом море, в результате чего возник пожар.

Ранее сообщалось, что возобновились поиски в районе горения судов в Черном море.