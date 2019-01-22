В СК рассказали об оружии «захватчика» самолета Сургут — Москва
Пассажир рейса Сургут — Москва, который потребовал перенаправить самолет в Афганистан, по предварительной информации, не был вооружен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России.
По имеющейся информации, мужчина требовал изменить маршрут, угрожая применить оружие.
«По предварительным данным, оружия у него [задержанного] не было», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в стало известно о личности «захватчика» самолета Сургут — Москва.
Рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске. Возбуждено уголовное дело.
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