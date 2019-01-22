Суд оставил подозреваемого в шпионаже Уилана в СИЗО
Мосгорсуд признал арест обвиняемого в шпионаже против России Пола Уилана законным, передает ТАСС.
Согласно постановлению суда, адвокат Уилона добивался, чтобы его подзащитного отпустили под залог, однако в закрытом судебном заседании было решено оставить меру пресечения неизменной из-за наличия в деле секретных материалов.
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Отмечается, что московский суд огласил только резолютивную часть решения.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд проверяет законность ареста Пола Уилана.