В Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда

В здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте произошло возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным экстренных служб, сообщение о пожаре поступило в 9.35. В 9.41 на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

Реклама

В МЧС рассказали, что возгорание происходит на площади 20 кв. м. Пожару присвоен ранг сложности №1-БИС.

По данным ведомства, возгорание ликвидируют 5 единиц техники и 52 человека личного состава.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся типографский комплекс.