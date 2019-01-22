Бутина вышла на связь с семьей
Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной заявил, что через неделю после молчания его дочь вышла на связь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отца Валерия Бутина.
«Сегодня она уже вышла на связь с мамой», — заявил Бутин.
По его словам, вероятно, Мария не могла дозвониться до него из-за проблем со связью. Он отметил, что дочь неделю не могла связаться с родителями.
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Мария Бутина была арестована в июле 2018 года после встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на саммите в Финляндии. Месяц назад 30-летняя россиянка признала себя виновной в сговоре с целью работы тайным российским агентом и согласилась сотрудничать со следствием.