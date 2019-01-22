«Без надежды найти живых»: в Керченском проливе свернули спасательную операцию

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В пресс-службе Росморречфлота заявили, что спасательная операция в районе возгорания двух судов в Керченском проливе завершена. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителей агентства, операция по состоянию на 6.00 переведена из спасательной в поисковую.

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«[Статус операции изменен] из-за отсутствия надежды найти живых», — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Также уточняется, что суда в настоящее время продолжают гореть. Без вести пропавшими числятся десять человек.

Ранее сообщалось, что пять судов ищут членов экипажа загоревшихся в Керченском проливе кораблей.