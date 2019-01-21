В Москве ожидается пик зимних морозов
Самым холодным днем за всю зиму в Москве станет 23 января, передает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
По данным синоптиков, 23 января в столице столбы термометра опустятся до -20°C, а по области — до -27°C.
«Наступившая неделя в Москве будет морозной, с температурой значительно ниже нормы, в отдельные дни на 6°C-8°C... Преобладающий фон дневных температур на этой неделе -10°C...-15 °C», — заявили синоптики.
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Сообщается, что похолодание начнется уже 21 января. Существенных осадков в течение недели в столице не ожидается.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до -10°С.