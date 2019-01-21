В Москве ожидается пик зимних морозов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/543/12094543/RIAN_864126.HR-pic905-895x505-81589.jpg">

Самым холодным днем за всю зиму в Москве станет 23 января, передает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, 23 января в столице столбы термометра опустятся до -20°C, а по области — до -27°C.

«Наступившая неделя в Москве будет морозной, с температурой значительно ниже нормы, в отдельные дни на 6°C-8°C... Преобладающий фон дневных температур на этой неделе -10°C...-15 °C», — заявили синоптики.

Реклама

Сообщается, что похолодание начнется уже 21 января. Существенных осадков в течение недели в столице не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до -10°С.