В Москве теплоход врезался в причал

В Росморречфлоте проинформировали о столкновении теплохода «Бьюти» с причалом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на Софийской набережной 20 января примерно в 21.00. Столкновение произошло из-за того, что льдина попала под рулевое устройство.

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«Касание набережной произошло из-за попадания обломка льдины под перо руля», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в результате произошедшего никто из 96 пассажиров на борту не пострадал. Причалу был причинен минимальный ущерб.

Ранее сообщалось, что теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании.