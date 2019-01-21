Население Китая выросло до 1,395 млрд человек

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В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 млн человек и составило 1,395 млрд, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в 2017 году население КНР увеличилось на 7,37 млн человек.

Как отмечается, об этом свидетельствуют данные китайского государственного статистического бюро.

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При этом городское население в КНР за год увеличилось на 17,9 миллиона и составило 831,37 млн человек.

Ранее СМИ сообщили, что в Китае планируют отменить ограничения на количество детей в семье.