Филарет нашел способ отобрать Киево-Печерскую Лавру

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Глава «Киевского патриархата» Филарет рассказал о том, как украинские власти могут Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина может забрать объекты УПЦ с помощью юридического механизма, который был принят Верховной радой.

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Он также добавил, что Киево-Печерская Лавра является «украинской» святыней и должна принадлежать ПЦУ.

Ранее сообщалось, что в РПЦ предложили Филарету стать патриархом Галактики.