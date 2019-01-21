Филарет нашел способ отобрать Киево-Печерскую Лавру
Глава «Киевского патриархата» Филарет рассказал о том, как украинские власти могут Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина может забрать объекты УПЦ с помощью юридического механизма, который был принят Верховной радой.
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Он также добавил, что Киево-Печерская Лавра является «украинской» святыней и должна принадлежать ПЦУ.
Ранее сообщалось, что в РПЦ предложили Филарету стать патриархом Галактики.