После поножовщины в метро в Москве возбуждено дело

Полиция возбудила дело после конфликта с холодным оружием в московском метро, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

«19 января около 23.00 в вагоне поезда московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии произошел конфликт между пассажирами подземки, в результате которого 54-летний и 35-летний москвичи получили ножевые ранения различной степени тяжести», — рассказала Волк.

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Конфликт произошел в связи с тем, что двое мужчин удерживали двери вагона поезда на одной из станций, а 60-летняя пассажирка сделала им замечание. За женщину заступились двое пассажиров, которые в результате возникшего конфликта получили ножевые ранения.

Информацию об инциденте другие пассажиры передали по экстренной связи машинисту электропоезда. Пострадавшие были оперативно направлены для оказания квалифицированной медицинской помощи. Подозреваемых в нанесении ножевых ранений сотрудники полиции задержали на станции метро «Трубная».