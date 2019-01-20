В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8

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У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 54 километров в 15 км к юго-западу от населенного пункта Кокимбо», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,0.