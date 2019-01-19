Настя Рыбка не признала вину
Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не признала вину в ходе заседания Нагатинского суда в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Вашукевич подозревают в вовлечении в проституцию.
«Я не признаю вину в том, в чем меня подозревают», — сказала Рыбка.
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Анастасию Вашукечвич, Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шесть фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге в Паттайе задержали в аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда. Они находились под следствием с февраля 2018 года, однако в январе неожиданно признали вину и получили условные сроки.
Ранее сообщалось, что суд в Москве попросил арестовать Лесли и Рыбку.