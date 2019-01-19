Суд в Норвегии арестовал россиянина по подозрению в теракте

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Суд в Норвегии арестовал на четыре недели россиянина, который подозревается в террористическом нападении. Об этом пишет норвежское издание VG.

20-летний гражданин России напал с ножом на посетительницу магазина в центре Осло. Состояние пострадавшей врачи оценивают как критическое. Норвежские спецслужбы расследуют дело как теракт.

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По словам адвоката россиянина, его подзащитный собирается снова устроить нападение в том случае, если выйдет на свободу.

Ранее стали известны подробности задержания россиянина в Норвегии за терроризм.