Число пострадавших при взрыве трубопровода в Мексике превысило 70

Губернатор мексиканского штата Идальго, где произошел взрыв и пожар на трубопроводе, Омар Файяд проинформировал об увеличении числа пострадавших в результате произошедшего. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, власти принимают меры для того, чтобы ликвидировать последствия произошедшего в районе Тлауэлильпан.

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«К настоящему времени сообщается о 71 пострадавшем и 20 погибших», — заявил Файяд.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошел пожар и взрыв на нелегальной врезке в трубопровод с горючим.