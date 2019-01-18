Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение
Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.
«21 января с 06.34 до 09.51 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России. Полную фазу затмения смогут увидеть жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, Дальнего Востока», — рассказали в планетарии.
Реклама
Отмечается, что луна войдет в полную фазу в 7.41 мск, достигнет максимума в 8.12, а завершится в 8.44. Затмение можно будет наблюдать и в Москве при условии безоблачной погоды.
Ранее сообщалось, что в январе москвичи смогут увидеть кровавую луну и метеорный поток Квадрантиды.