Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение

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Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

«21 января с 06.34 до 09.51 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России. Полную фазу затмения смогут увидеть жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, Дальнего Востока», — рассказали в планетарии.

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Отмечается, что луна войдет в полную фазу в 7.41 мск, достигнет максимума в 8.12, а завершится в 8.44. Затмение можно будет наблюдать и в Москве при условии безоблачной погоды.

Ранее сообщалось, что в январе москвичи смогут увидеть кровавую луну и метеорный поток Квадрантиды.