В аэропорту Берлина задержали мужчину со змеей в штанах
В аэропорту Берлина задержали мужчину, который пытался пронести в самолет змею. Об этом сообщает The Sun.
По данным портала, контрабандист спрятал 40-сантиметровую змею в своих брюках.
Как отмечается, мужчина пытался незаконно пронести змею на борт самолета, который направлялся в Израиль.
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Полиция конфисковала у нарушителя змею и отправила ее в центр спасения животных в Бранденбурге.
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