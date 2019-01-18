В аэропорту Берлина задержали мужчину со змеей в штанах

В аэропорту Берлина задержали мужчину, который пытался пронести в самолет змею. Об этом сообщает The Sun.

По данным портала, контрабандист спрятал 40-сантиметровую змею в своих брюках.

Как отмечается, мужчина пытался незаконно пронести змею на борт самолета, который направлялся в Израиль.

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Полиция конфисковала у нарушителя змею и отправила ее в центр спасения животных в Бранденбурге.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фонаре нашли двухметрового питона.