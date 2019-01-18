«Ъ»: нефтяные компании пожаловались на действия Росгвардии

Руководители крупнейших нефтяных компаний России направили секретарю Совета Безопасности России Николаю Патрушеву письмо с жалобой в адрес Росгвардии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В документе главы компаний отметили, что Росгвардия утвердила слишком большое число предписаний по выбору ЧОПов, которые могут защищать объекты ТЭК. Бизнесмены отметили, что их фактически лишают выбора в вопросе найма охраны.

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Источники издания утверждают, что Росгвардия планирует расширить влияние в сфере охране ТЭКа. При этом официально в компаниях и самом ведомстве данную информацию не подтвердили.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, как стал генералом армии.