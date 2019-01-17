В Зимбабве в ходе протестов от огнестрельных ранений пострадали 68 человек

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Почти 70 человек получили огнестрельные ранения в протестах в Зимбабве, вызванных решением президента страны Эммерсона Мнангагвы о резком повышении цен на топливо, пишет Reuters.

Также во время акций протеста погибли три человека, а 600 были задержаны. В местных больницах врачи провели экстренную операцию 17 из 68 получившим ранения.

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Кроме того, Ассоциация врачей Зимбабве за права человека (ZADHR) заявила, что всего за время протестов специалисты оказали медицинскую помощь 172 жителям.

«Есть случаи, когда пациенты с переломами конечностей были насильственно доставлены из больницы в суд, несмотря на рекомендации врачей», — отметили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что правительство Зимбабве отключило интернет после протестов.