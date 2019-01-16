Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов дома в Шахтах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/12128089/RIAN_5751769.HR-pic905-895x505-65239.jpg">

Спасатели извлекли тело еще одной жертвы частичного обрушения дома в городе Шахты в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.

Представитель экстренных служб отметил, что спасатели извлекли тело последнего погибшего.

Также он сообщил, что поисковая операция завершена.

Реклама

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва в Шахтах выросло до четырех.

14 января в городе Шахты в девятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.