Спасатели вытащили кошку из обрушившегося дома в Шахтах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/759/10550759/upload-RIAN_02997083.HR.ru-pic905-895x505-15967.jpg">

Ростовские спасатели спустя сутки вытащили из квартиры обрушившегося дома в Шахтах живую кошку, передает РИА «Новости».

По словам хозяйки кошки Алисы Дергоусовой, она с семьей и кошкой породы сфинкс по кличке Мариса проживала на первом этаже дома.

«Мы не пострадали, но кошку не нашли. Ждали всю ночь, не спали. Мама плакала, но нас не пускали из-за угрозы обрушения», — сказала Дергоусова.

Реклама

Спустя сутки после обрушения спасатели зашли в их квартиру и достали испуганное животное из шкафа.

Отмечается, что это уже второе спасенное животное, которое достали из-под завалов. В понедельник сотрудники МЧС также достали кошку из-под завалов и передали хозяевам.

Ранее сообщалось, что число жертв при взрыве газа в Шахтах увеличилось до двух.