Омбудсмены России и Украины договорились о встрече
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее коллега из Украины Людмила Денисова договорились провести встречу 14 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.
«Предварительные договоренности по телефону, действительно, были достигнуты между уполномоченным по правам человека в России и омбудсменом Украины», — сказала представитель Москальковой.
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При этом в пресс-службе не смогли гарантировать тот факт, что встреча между Москальковой и Денисовой 14 января состоится.
Ранее Москалькова пожаловалась на невозможность договориться с украинским омбудсменом.