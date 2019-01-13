Омбудсмены России и Украины договорились о встрече

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее коллега из Украины Людмила Денисова договорились провести встречу 14 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.

«Предварительные договоренности по телефону, действительно, были достигнуты между уполномоченным по правам человека в России и омбудсменом Украины», — сказала представитель Москальковой.

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При этом в пресс-службе не смогли гарантировать тот факт, что встреча между Москальковой и Денисовой 14 января состоится.

Ранее Москалькова пожаловалась на невозможность договориться с украинским омбудсменом.